Хвича Кварацхелия стал первым грузином, сыгравшим за «ПСЖ» в официальном матче

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия стал первым грузином в истории французского клуба, который когда-либо выходил на поле в официальном матче. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Напомним, Кварацхелия вышел в стартовом составе матча французской Лиги 1 с «Реймсом» (1:1) и отметился голевой передачей на единственный мяч команды в исполнении вингера Усмана Дембеле. Всего Хвича провёл на поле 83 минуты, после чего его заменил испанский универсальный нападающий Марко Асенсио.

Кроме того, Кварацхелия стал 514-м новичком в истории «ПСЖ».

Французский клуб объявил о подписании контракта с Хвичей Кварацхелией 17 января. Соглашение с грузинским игроком, который ранее выступал за «Наполи», будет действовать до 2029 года.

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