Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия стал первым грузином, сыгравшим за «ПСЖ» в официальном матче

Хвича Кварацхелия стал первым грузином, сыгравшим за «ПСЖ» в официальном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия стал первым грузином в истории французского клуба, который когда-либо выходил на поле в официальном матче. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Дембеле – 47'     1:1 Накамура – 56'    

Напомним, Кварацхелия вышел в стартовом составе матча французской Лиги 1 с «Реймсом» (1:1) и отметился голевой передачей на единственный мяч команды в исполнении вингера Усмана Дембеле. Всего Хвича провёл на поле 83 минуты, после чего его заменил испанский универсальный нападающий Марко Асенсио.

Кроме того, Кварацхелия стал 514-м новичком в истории «ПСЖ».

Французский клуб объявил о подписании контракта с Хвичей Кварацхелией 17 января. Соглашение с грузинским игроком, который ранее выступал за «Наполи», будет действовать до 2029 года.

Материалы по теме
Луис Энрике прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии в составе «ПСЖ»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android