Тренер «Наполи» Антонио Конте раскрыл, что ему не понравилось в трансфере Хвичи в «ПСЖ»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы над «Ювентусом» (2:1) в 22-м туре Серии А ответил на вопрос о переходе вингера Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».
Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Коло Муани – 43' 1:1 Замбо Ангисса – 57' 2:1 Лукаку – 69'
«Мы можем только пожелать Кваре и его семье всего наилучшего.
Он сделал свой выбор, мне просто не понравилось, что его агенты долго вели переговоры с «ПСЖ». Мы продолжаем, никто не является незаменимым», – приводит слова Конте Football Italia.
Напомним, Кварацхелия перешёл в «ПСЖ» в январе 2025 года из «Наполи». Вчера, 25 января, Кварацхелия провёл свой дебютный матч за французский клуб против «Реймса» (1:1), в котором отличился результативным пасом.
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