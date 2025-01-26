Семшов рассказал, кто из нынешних игроков «Зенита» может уйти в аренду зимой

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о трансферной кампании санкт-петербургского, рассказав, кто может покинуть команду зимой.

«Зениту» нужна свежая кровь, чтобы немного раскачать команду. Поэтому ещё будут новые приобретения. Кто‑то из нынешних игроков «Зенита» может уйти в аренду. Например, Ду Кейрос и кто‑то из центральных защитников, которых много в петербургской команде. Однако сперва надо понять, кто придёт, а потом уже разбираться, кто должен уйти», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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