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Мбаппе после хет-трика вплотную приблизился к Левандовскому в гонке бомбардиров Ла Лиги

Мбаппе после хет-трика вплотную приблизился к Левандовскому в гонке бомбардиров Ла Лиги
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Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после хет-трика в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0) улучшил свою позицию в гонке бомбардиров испанского чемпионата.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

После данного матча в активе французского футболиста в текущем сезоне Примеры стало 15 голов. Он по-прежнему находится на второй строчке бомбардирского списка, опережая идущего третьим Рафинью из «Барселоны» на четыре мяча.

Лучшим бомбардиром Ла Лиги на данный момент является форвард всё той же «Барселоны» Роберт Левандовски, в его активе 16 голов. Таким образом, отставание Мбаппе от поляка составляет всего один мяч.

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»

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