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Бекхэм раскрыл, где Месси планирует жить после завершения карьеры

Бекхэм раскрыл, где Месси планирует жить после завершения карьеры
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Совладелец «Интер Майами» и бывший футболист мадридского «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал о том, что общался с нападающим клуба из Майами Лионелем Месси по поводу планов аргентинца после завершения профессиональной карьеры.

«Я хотел бы, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры, но Лео сказал мне, что он думает только о том, чтобы жить рядом с «Камп Ноу». Нет ни одного игрока, который любил бы «Барселону» так, как он. Вы можете увидеть логотип «Барсы» на его ноге и даже на его бутылке с водой», — приводит слова Бэкхэма Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Месси пополнил состав «Интер Майами» в июле 2023 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца 2025 года.

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