Издание Goal назвало 19 худших самых дорогостоящих трансферов в истории футбола
Популярное англоязычное издание Goal.com составило рейтинг из 19 худших самых дорогостоящих трансферов в истории футбола.
Возглавляет список трансфер французского вингера Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону». На втором месте расположился переход бельгийского крайнего нападающего Эдена Азара из «Челси» в «Реал». На третьем — ещё один трансфер каталонцев: Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону».
Топ-11 худших трансферов в истории:
- Усман Дембеле — из «Боруссии» в «Барселону» (август 2017-го — € 135 млн).
- Эден Азар — из «Челси» в «Реал» (июль 2019-го — € 120,8 млн).
- Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» (январь 2019-го — € 135 млн).
- Неймар — из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» (август 2023-го — € 90 млн).
- Антони — из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» (август 2022-го — € 95 млн).
- Ромелу Лукаку — из «Интера» в «Челси» (август 2021-го — € 113 млн).
- Поль Погба — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (август 2016-го — € 105 млн).
- Жоау Феликс — из «Бенфики» в «Атлетико» (январь 2019-го — € 127,2 млн).
- Николя Пепе — из «Лилля» в «Арсенал» (август 2019-го — € 80 млн).
- Рандаль Коло Муани — из «Айнтрахта» в «ПСЖ» (август 2023-го — € 95 млн).
- Джек Грилиш — из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» (июль 2021-го — € 117,5 млн).
- Антуан Гризманн — из «Атлетико» в «Барселону» (август 2019-го — € 120 млн).
- Альваро Мората — из «Реала» в «Челси» (январь 2018-го — € 66 млн).
- Ромелу Лукаку — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (июль 2017-го — € 84,7 млн).
- Гарри Магуайр — из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» (август 2019-го — € 87 млн).
- Кепа Аррисабалага — из «Атлетика» в «Челси» (август 2018-го — € 80 млн).
- Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» (август 2017-го — € 222 млн).
- Златан Ибрагимович — из «Интера» в «Барселону» (июль 2009-го — € 69,5 млн).
- Хамес Родригес — из «Монако» в «Реал» (июль 2014-го — € 75 млн).
Самый дорогой трансфер в истории футбола:
Комментарии