Издание Goal назвало 19 худших самых дорогостоящих трансферов в истории футбола

Популярное англоязычное издание Goal.com составило рейтинг из 19 худших самых дорогостоящих трансферов в истории футбола.

Возглавляет список трансфер французского вингера Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону». На втором месте расположился переход бельгийского крайнего нападающего Эдена Азара из «Челси» в «Реал». На третьем — ещё один трансфер каталонцев: Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону».

Топ-11 худших трансферов в истории:

Усман Дембеле — из «Боруссии» в «Барселону» (август 2017-го — € 135 млн). Эден Азар — из «Челси» в «Реал» (июль 2019-го — € 120,8 млн). Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» (январь 2019-го — € 135 млн). Неймар — из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» (август 2023-го — € 90 млн). Антони — из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» (август 2022-го — € 95 млн). Ромелу Лукаку — из «Интера» в «Челси» (август 2021-го — € 113 млн). Поль Погба — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» (август 2016-го — € 105 млн). Жоау Феликс — из «Бенфики» в «Атлетико» (январь 2019-го — € 127,2 млн). Николя Пепе — из «Лилля» в «Арсенал» (август 2019-го — € 80 млн). Рандаль Коло Муани — из «Айнтрахта» в «ПСЖ» (август 2023-го — € 95 млн). Джек Грилиш — из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» (июль 2021-го — € 117,5 млн). Антуан Гризманн — из «Атлетико» в «Барселону» (август 2019-го — € 120 млн). Альваро Мората — из «Реала» в «Челси» (январь 2018-го — € 66 млн). Ромелу Лукаку — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» (июль 2017-го — € 84,7 млн). Гарри Магуайр — из «Лестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» (август 2019-го — € 87 млн). Кепа Аррисабалага — из «Атлетика» в «Челси» (август 2018-го — € 80 млн). Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» (август 2017-го — € 222 млн). Златан Ибрагимович — из «Интера» в «Барселону» (июль 2009-го — € 69,5 млн). Хамес Родригес — из «Монако» в «Реал» (июль 2014-го — € 75 млн).

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Самый дорогой трансфер в истории футбола: