Стала известна причина развода Хосепа Гвардиолы с женой после 30 лет брака

Испанские журналистки Лорена Васкес и Лаура Фа, которых считают надёжным источником информации в среде испанского шоу-бизнеса, рассказали о причинах развода главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы со своей экс-супругой Кристиной Серрой после 30 лет брака. Также информацией о разводе поделился близкий друг Гвардиолы, чьё имя не называется.

«Причиной того, почему Кристина Серра поставила точку в отношениях, стал новый контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити». Кристина покинула Манчестер в 2019 году и вернулась в Барселону, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-интересах, но старалась регулярно приезжать к Хосепу.

Она решила завершить отношения после того, как узнала, что супруг подписал новое соглашение с горожанами до лета 2027 года. Кристина надеялась, что Гвардиола покинет Манчестер после нынешнего сезона по истечении срока старого контракта.Тогда Хосеп сказал, что не может покинуть клуб после четырёх поражений подряд», – приводит слова журналисток Daily Mail.

«Я думаю, они отдалились друг от друга. Она уехала из Манчестера около пяти лет назад, чтобы вернуться в Барселону. Это сказалось на ней. Он настоящий трудоголик, и отсутствие совместной работы над семейным бизнесом могло также повлиять на их отношения», – приводит слова близкого друга Хосепа источник.

Напомним, вчера в рамках очередного тура АПЛ «Ман Сити» обыграл «Челси» со счётом 3:1.

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