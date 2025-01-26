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«Ман Сити» может заменить Родри одной из главных звёзд «Баварии» — источник

«Ман Сити» может заменить Родри одной из главных звёзд «Баварии» — источник
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Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

По информации источника, 29-летний футболист, контракт которого с немецким грандом истекает летом 2025 года, может стать игроком команды Хосепа Гвардиолы, с которым он уже раньше работал в Мюнхене, уже в это трансферное окно.

«Горожане» хотят подписать игрока, который даст Гвардиоле дополнительные варианты после потери Родри. Также сообщается, что Киммих пока не принял реiение относительно своего будущего.

Напомним, ранее слухи связывали немца с «Реалом», «Барселоной», «Ливерпулем» и другими клубами.

В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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