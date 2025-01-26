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«Аль-Наср», за который выступает Роналду, готов подписать форварда из АПЛ за € 80 млн

«Аль-Наср», за который выступает Роналду, готов подписать форварда из АПЛ за € 80 млн
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Саудовский «Аль-Наср» хочет подписать колумбийского нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана, сообщает El Nacional.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить за форварда € 80 млн. Дуран может согласиться на этот переход из-за того, что в команде играет легендарный форвард Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Дуран принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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