20-летний Хусанов установил антирекорд последних семи лет для дебютантов АПЛ
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов установил статистический антирекорд среди новичков-дебютантов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает New York Times.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3' 1:1 Гвардиол – 42' 2:1 Холанд – 68' 3:1 Фоден – 87'
По информации источника, 20-летний футболист получил самую раннюю для дебютанта АПЛ жёлтую карточку со времён Ли Пелтье из «Кардифф Сити» в 2018 году.
Напомним, Хусанов сбил атакующего хавбека «Челси» Коула Палмера, сорвав атаку соперника на 4-й минуте встречи 23-го тура АПЛ, за что и был наказан арбитром предупреждением. «Горожане» одержали победу в матче со счётом 3:1, а узбекский футболист сыграл всего 54 минуты, отметившись также результативной ошибкой на второй минуте матча.
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
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