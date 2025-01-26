20-летний Хусанов установил антирекорд последних семи лет для дебютантов АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов установил статистический антирекорд среди новичков-дебютантов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает New York Times.

По информации источника, 20-летний футболист получил самую раннюю для дебютанта АПЛ жёлтую карточку со времён Ли Пелтье из «Кардифф Сити» в 2018 году.

Напомним, Хусанов сбил атакующего хавбека «Челси» Коула Палмера, сорвав атаку соперника на 4-й минуте встречи 23-го тура АПЛ, за что и был наказан арбитром предупреждением. «Горожане» одержали победу в матче со счётом 3:1, а узбекский футболист сыграл всего 54 минуты, отметившись также результативной ошибкой на второй минуте матча.

Сколько стоят молодые футболисты: