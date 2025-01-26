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20-летний Хусанов установил антирекорд последних семи лет для дебютантов АПЛ

20-летний Хусанов установил антирекорд последних семи лет для дебютантов АПЛ
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов установил статистический антирекорд среди новичков-дебютантов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает New York Times.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

По информации источника, 20-летний футболист получил самую раннюю для дебютанта АПЛ жёлтую карточку со времён Ли Пелтье из «Кардифф Сити» в 2018 году.

Напомним, Хусанов сбил атакующего хавбека «Челси» Коула Палмера, сорвав атаку соперника на 4-й минуте встречи 23-го тура АПЛ, за что и был наказан арбитром предупреждением. «Горожане» одержали победу в матче со счётом 3:1, а узбекский футболист сыграл всего 54 минуты, отметившись также результативной ошибкой на второй минуте матча.

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