Пирс Морган раскрыл, как Криштиану Роналду относится к Лионелю Месси

Известный британский журналист Пирс Морган поделился воспоминаниями о разговоре с легендарным форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану. Мы поужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад. Это был действительно отличный разговор, и он мне очень нравится как человек.

Он невероятно уважительно относится к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?». Он ответил: «Месси, но ты задаёшь неправильный вопрос, не спрашивай меня, кто лучший игрок...». Это меня рассмешило.

Но потом он говорил о них двоих и о разнице между ними и многими другими крутыми игроками, такими как Роналдо, Роналдиньо, Джордж Бест, Поль Гаскойн. Он сказал, что разница заключается в том, что они с Месси имеют долгую карьеру.

Месси и Роналду уже 18 или 19 лет находятся на вершине своей игры, и это свидетельствует об их чрезвычайной преданности, великолепной физической форме и соперничестве, которое, несомненно, подталкивает друг друга к ещё большим высотам. Я думаю, что это было одно из лучших соперничеств в любом виде спорта, так что нам очень повезло, что они у нас есть», — приводит слова Моргана Give me Sport.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду