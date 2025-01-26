«Добро пожаловать в семью». Одноклубник Хвичи обратился к грузину после дебюта за «ПСЖ»

Чемпион мира в составе сборной Франции защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Эрнандес отреагировал на дебют в составе парижан грузинского крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в матче 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).
«Добро пожаловать в семью, Кварацхелия», — подписал Эрнандес фото с матча.
Фото: Из личного архива Эрнандеса
Отметим, в дебютной игре грузинский вингер отличился результативной передачей на единственный гол парижан в матче.
Напомним, 17 января французский клуб сообщил о заключении контракта с Хвичей Кварацхелией. Соглашение с грузинским футболистом, который ранее играл за «Наполи», будет действовать до 2029 года.
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