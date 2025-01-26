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«Добро пожаловать в семью». Одноклубник Хвичи обратился к грузину после дебюта за «ПСЖ»

«Добро пожаловать в семью». Одноклубник Хвичи обратился к грузину после дебюта за «ПСЖ»
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Чемпион мира в составе сборной Франции защитник «Пари Сен-Жермен» Лукас Эрнандес отреагировал на дебют в составе парижан грузинского крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в матче 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Дембеле – 47'     1:1 Накамура – 56'    

«Добро пожаловать в семью, Кварацхелия», — подписал Эрнандес фото с матча.

Фото: Из личного архива Эрнандеса

Отметим, в дебютной игре грузинский вингер отличился результативной передачей на единственный гол парижан в матче.

Напомним, 17 января французский клуб сообщил о заключении контракта с Хвичей Кварацхелией. Соглашение с грузинским футболистом, который ранее играл за «Наполи», будет действовать до 2029 года.

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