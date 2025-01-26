Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта отреагировал на поражение от «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о поражении своего клуба в матче с «Наполи» в рамках 22-го тура Серии А (1:2).

«Я разочарован поражением. У нас был хороший первый тайм, мы создали проблемы нашему сопернику, хорошо прессингуя, во втором тайме идея была в том, чтобы быть эффективными в первой фазе прессинга, а в остальном перегруппироваться, хорошо защищаться, вернуть мяч и пойти вперёд, но мы не смогли этого сделать. Мы не смогли хорошо отреагировать и вернуть себе контроль над игрой. Мы обязательно должны сделать это в следующем матче», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

Напомним, счёт в игре был открыт на 43-й минуте, в своём дебютном матче отличился нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. На 57-й минуте Андре Замбо Ангисса сравнял счёт. На 69-й минуте Ромелу Лукаку вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

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