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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта отреагировал на поражение от «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта отреагировал на поражение от «Наполи»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о поражении своего клуба в матче с «Наполи» в рамках 22-го тура Серии А (1:2).

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Коло Муани – 43'     1:1 Замбо Ангисса – 57'     2:1 Лукаку – 69'    

«Я разочарован поражением. У нас был хороший первый тайм, мы создали проблемы нашему сопернику, хорошо прессингуя, во втором тайме идея была в том, чтобы быть эффективными в первой фазе прессинга, а в остальном перегруппироваться, хорошо защищаться, вернуть мяч и пойти вперёд, но мы не смогли этого сделать. Мы не смогли хорошо отреагировать и вернуть себе контроль над игрой. Мы обязательно должны сделать это в следующем матче», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

Напомним, счёт в игре был открыт на 43-й минуте, в своём дебютном матче отличился нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. На 57-й минуте Андре Замбо Ангисса сравнял счёт. На 69-й минуте Ромелу Лукаку вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

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