«Ливерпуль» обновил клубный рекорд посещаемости в АПЛ
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«Ливерпуль» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Ипсвич Таун» (4:1) установил новый клубный рекорд посещаемости в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба клуба.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Собослаи – 11' 2:0 Салах – 35' 3:0 Гакпо – 44' 4:0 Гакпо – 66' 4:1 Гривз – 90'
Игру, которая проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, посетили 60 420 зрителей.
Напомним, рекордное количество зрителей на матчах «Ливерпуля» во всех турнирах составляет 61 905 человек, что было зафиксировано во встрече с «Вулверхэмптоном» в пятом раунде Кубка Англии сезона-1951/1952.
На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги текущего сезона. На счету команды Слота 53 очка после 22 игр.
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