«Ливерпуль» обновил клубный рекорд посещаемости в АПЛ

«Ливерпуль» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Ипсвич Таун» (4:1) установил новый клубный рекорд посещаемости в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба клуба.

Игру, которая проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, посетили 60 420 зрителей.

Напомним, рекордное количество зрителей на матчах «Ливерпуля» во всех турнирах составляет 61 905 человек, что было зафиксировано во встрече с «Вулверхэмптоном» в пятом раунде Кубка Англии сезона-1951/1952.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги текущего сезона. На счету команды Слота 53 очка после 22 игр.

Рекорды «Ливерпуля»: