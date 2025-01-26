Легенда «Милана» Андрей Шевченко выдвинул свою кандидатуру в исполком УЕФА — источник

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что уже в ближайшее время об этом станет известно официально.

Шевченко начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в клубе «Динамо Киев», где быстро стал одним из ведущих футболистов. За время игры в «Динамо» он заработал множество национальных титулов, а также завоевал «Золотой мяч» в 2004 году, когда выступал за итальянский клуб «Милан».

Андрей Шевченко также был капитаном сборной Украины, с которой в 2006 году дошёл до 1/4 финала чемпионата мира. Это был исторический успех для страны, поскольку Украина впервые попала в такую стадию на мировом первенстве.

После завершения карьеры игрока Шевченко занялся тренерской деятельностью. Он возглавил сборную Украины в 2016 году и успешно вывел её в 1/4 финала чемпионата Европы 2020 года.

В январе 2024 года спортсмен возглавил УАФ, сменив на посту Андрея Павелко, отстранённого от этой должности в конце зимы 2023-го.

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