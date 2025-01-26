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Агент Бителло кратко прокомментировал возвращение хавбека в «Динамо» на катарские сборы

Агент Бителло кратко прокомментировал возвращение хавбека в «Динамо» на катарские сборы
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Агент Майкел Портела, представляющий интересы атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло, высказался о возвращении футболиста на зимний сбор в Катар с бело-голубыми.

«Бителло приехал в расположение «Динамо». На следующей неделе я встречусь с руководством клуба», — приводит слова Портелы Sport24.

Отметим, ранее бразильский футболист не явился на зимние сборы российской команды, в то время как «Ботафого» направил несколько предложений бело-голубым по игроку. «Динамо» уведомило клубы Бразилии, что не давало разрешения на ведение переговоров с полузащитником. После этого сообщения Бителло вышел на связь и решил вернуться в команду.

В СМИ ранее сообщалось, что «Динамо» готово рассмотреть предложения и отпустить 25-летнего игрока, однако настаивает на его возвращении в состав. Контракт Бителло с «Динамо» действует до лета 2028 года.

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