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Рашфорд отклонил предложение из Саудовской Аравии на £ 35 млн в год — Caught Offside

Рашфорд отклонил предложение из Саудовской Аравии на £ 35 млн в год — Caught Offside
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отказался переходить в неназванный клуб из Саудовской Аравии, который предложил 27-летнему футболисту заработную плату в размере в £ 35 млн в год. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сумма, предложенная клубом из Саудовской Аравии, в два раза превышает зарплату, которую Рашфорд получает в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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