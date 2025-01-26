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Скира: Дибала останется игроком «Ромы» ещё на сезон, ранее им интересовался «Галатасарай»

Скира: Дибала останется игроком «Ромы» ещё на сезон, ранее им интересовался «Галатасарай»
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31-летний нападающий Пауло Дибала останется футболистом «Ромы» ещё на сезон, поскольку он выполнил все условия для автоматического продления его контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата аргентинского игрока в римском клубе составляет € 8 млн в год.

Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе к 31-летнему футболисту со стороны турецкого «Галатасарая».

Дибала выступает в составе «Ромы» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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