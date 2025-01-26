Эдерсон повторил рекорд АПЛ по числу результативных передач среди вратарей
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отдал пятую результативную передачу в английской Премьер-лиге за период своих выступлений в турнире. Это произошло в матче 23-го тура соревнования с «Челси» (3:1).
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3' 1:1 Гвардиол – 42' 2:1 Холанд – 68' 3:1 Фоден – 87'
Как информирует Squawka, бразильский футболист повторил рекорд чемпионата Англии по количеству результативных передач среди вратарей. Ранее единственным голкипером, отдавшим пять ассистов в АПЛ, был экс-футболист «Тоттенхэма» и «Лидса» Пол Робинсон.
Результативная передача в матче с «Челси» стала второй для 31-летнего вратаря в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. До этого Эдерсон сделал ассист в игре 4-го тура с «Брентфордом» (2:1).
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