Эдерсон повторил рекорд АПЛ по числу результативных передач среди вратарей

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон отдал пятую результативную передачу в английской Премьер-лиге за период своих выступлений в турнире. Это произошло в матче 23-го тура соревнования с «Челси» (3:1).

Как информирует Squawka, бразильский футболист повторил рекорд чемпионата Англии по количеству результативных передач среди вратарей. Ранее единственным голкипером, отдавшим пять ассистов в АПЛ, был экс-футболист «Тоттенхэма» и «Лидса» Пол Робинсон.

Результативная передача в матче с «Челси» стала второй для 31-летнего вратаря в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. До этого Эдерсон сделал ассист в игре 4-го тура с «Брентфордом» (2:1).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: