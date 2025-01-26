«Барселона» — «Валенсия»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 39 очков за 20 матчей. В свою очередь, «Валенсия» заработала 16 очков после 20 игр и располагается на 19-й строчке. На первом месте находится мадридский «Реал», у которого 49 очков за 21 игру.

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Почему «Барселона» — больше, чем клуб: