Экс-игрок «Урала» Бикфалви рассказал, что нужно сделать команде, чтобы вернуться в РПЛ

Бывший нападающий «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что, по его мнению, необходимо сделать екатеринбургской команде, чтобы вернуться в РПЛ.

«Я думаю, нужно только одно — играть более агрессивно и доминировать над каждым соперником. На мой взгляд, у нас была проблема с менталитетом. Когда мы пропускаем голы, мы боимся после этого идти в атаку, чтобы переломить ход встречи.

Да, иногда приходится действовать в защите, садиться ниже. Понимаю, что порой соперник диктует ход матча. Для меня неважно, против какой команды мы играем, будь то «Зенит» или другой клуб. Нельзя настраиваться на матч или играть, думая: «Ах, давайте подождём, посмотрим, что будет». Это невозможно. Нужно выходить на поле, выходить и выигрывать матч», — сказал Бикфалви в видеоинтервью пресс‑службе «Урала».

Напомним, 15 января екатеринбургский «Урал» объявил об уходе нападающего Эрика Бикфалви. Румынский игрок выступал за команду с января 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч.