Луис Энрике рассказал, под каким номером хотел бы выступать в «Зените»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос, определился ли он, под каким номером будет играть за санкт-петербургский клуб.
«Пока не знаю (улыбается). Мои личные предпочтения — очень люблю номера 7 и 10. Но какие бы цифры мне ни достались, буду относиться к ним с нежностью и любовью. И постараюсь приложить все усилия, чтобы с этим номером на спине принести «Зениту» как можно больше пользы и успехов», — приводит слова Энрике «Матч ТВ».
«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
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