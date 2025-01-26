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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Итан Уитли перешёл в «Уолсолл» на правах аренды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Итан Уитли перешёл в «Уолсолл» на правах аренды
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19-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Итан Уитли перешёл в «Уолсолл» на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба «красных».

В апреле 2024 года футболист стал 250-м воспитанником академии «Манчестер Юнайтед», сыгравшим за первую команду, когда принял участие в домашнем матче с «Шеффилд Юнайтед» в Премьер-лиге. С тех пор он ещё трижды выходил на поле в основном составе.

В составе команды «МЮ» до 18 лет он стал обладателем трёх трофеев в сезоне. Это принесло ему клубную награду имени Джимми Мёрфи, которая ежегодно вручается лучшему резервисту «Манчестер Юнайтед».

«Уолсолл» является лидером Лиги 2 Английской футбольной лиги и опережает ближайшего преследователя «Кру Александра» на 12 очков, имея матч в запасе.

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