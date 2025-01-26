Немецкие гранды проявляют интерес к нападающему сборной Бельгии — Бергер

Дортмундская «Боруссия», «Байер» и «РБ Лейпциг» внимательно следят за 21-летним крайним нападающим сборной Бельгии и ПСВ Жоаном Бакайоко. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский футболист отклонил предложение нидерландского клуба о продлении контракта, заканчивающегося летом 2026 года. Подчёркивается, что его трансферная стоимость оценивается в € 25-30 млн.

В нынешнем сезоне Бакайоко принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: