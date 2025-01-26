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Валерий Гладилин: Глебов — потеря для «Ростова», но клубу есть кем его заменить

Валерий Гладилин: Глебов — потеря для «Ростова», но клубу есть кем его заменить
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Если Глебов переходит в «Динамо», значит, Карпин договорился с динамовской командой, ведь Даниил — капитан «Ростова» и ведущий футболист. Это однозначная потеря для ростовчан. Но если клуб согласен на такой трансфер, значит, их устраивают эти условия и у них есть кем заменить Даниила. Глебов — опытный и сильный футболист, который является игроком сборной России. Если Личка берёт его, значит, он будет играть в «Динамо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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