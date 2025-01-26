«Я в ярости». Артета высказался о судействе в матче «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что он «в ярости» из-за красной карточки, показанной защитнику лондонской команды Майлзу Льюиса-Скелли в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Это настолько очевидно, что я оставляю это на ваше усмотрение, ребята. Я в ярости, но оставляю это на ваше усмотрение. Потому что это настолько очевидно. Не думаю, что мои слова помогут. Это настолько очевидно, что, возможно, нам даже не нужно [подавать апелляцию]», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, на 43-й минуте полузащитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли получил красную карточку за то, что сбил защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти недалеко от штрафной соперника.

После 23 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков.