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Саудовцы готовы заплатить большие деньги одному из лидеров «Барселоны» — Sport.es

Саудовцы готовы заплатить большие деньги одному из лидеров «Барселоны» — Sport.es
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Клубы из Саудовской Аравии проявляют интерес к 22-летнему полузащитнику «Барселоны» Педри. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители саудовских клубов сообщили о своей заинтересованности футболистом главе агентства, представляющего его интересы, во время минувшего Суперкубка Испании, проходившего в Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что саудовцы готовы предложить Педри зарплату, сопоставимую с той, что они могут дать крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Сообщается, что данные клубы готовы платить бразильскому футболисту € 350 млн.

В свою очередь, в «Барселоне» ожидают, что Педри в скором времени продлит контракт, заканчивающийся летом 2026 года.

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