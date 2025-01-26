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Руслан Пименов: Глебов и Хлусевич закроют проблемные позиции в «Динамо»

Руслан Пименов: Глебов и Хлусевич закроют проблемные позиции в «Динамо»
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Известный российский экс-футболист Руслан Пименов прокомментировал возможный переход футболистов Даниила Хлусевича («Спартак») и Данила Глебова («Ростов») в московское «Динамо».

«Глебов и Хлусевич — отличные футболисты, которые закроют проблемные позиции в «Динамо». Посмотрим их в деле», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Хлусевич принял участие в 14 матчах во всех турнирах за «Спартак, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Глебов в нынешнем сезоне провёл 23 матча за «Ростов во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года.

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