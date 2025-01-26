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Гладилин: Хлусевичу придётся конкурировать за место в основе «Динамо» — там сильные ребята

Гладилин: Хлусевичу придётся конкурировать за место в основе «Динамо» — там сильные ребята
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о потенциальном переходе правого защитника красно-белых Даниила Хлусевича в московское «Динамо».

«В «Спартаке» большая конкуренция на позицию крайнего защитника, но и в «Динамо» есть сильные ребята на позицию Хлусевича, поэтому Даниилу там тоже придётся конкурировать за место в старте. Однако если Личка берёт такого игрока, а Станкович его отпускает, значит, это в интересах футболиста и клубов. Если «Спартак» и «Динамо» обговорили все финансовые вопросы, проблем нет», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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