Хави ищет новый клуб в Европе, вариант с Испанией исключён — Marca

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави находится в поисках нового клуба для работы. Об этом сообщает Marca.

«Он [Хави] нацелен на европейский клуб с амбициями, обладающий среднесрочным и долгосрочным проектом», — говорят люди из окружения 45-летнего специалиста.

При этом Хави исключает вариант с тем, чтобы продолжить работу в Испании, поскольку не готов тренировать какой-либо клуб в этой стране, за исключением «Барселоны». Подчёркивается, что с наибольшей вероятностью Хави вернётся к тренерской деятельности летом.

45-летний специалист возглавлял «Барселону» с 2021 по 2024 год, вместе с которой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

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