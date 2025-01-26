Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в «Асколи» — Никола Скира

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в «Асколи» — Никола Скира
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в «Асколи». Об этом сообщает инсайдер и журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Итальянский специалист возглавлял «Асколи» с 12 марта по 26 сентября 2024 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала шесть побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Доменико Ди Карло, который сменил Карреру в должности главного тренера «Асколи» в сентябре 2024 года, был уволен после поражения от «Луккезе» (1:2) в пятницу, 24 января.

«Асколи» выступает в итальянской Серии C, третьем по значимости дивизионе. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 24 матчах.

Материалы по теме
Массимо Каррера: Селихов достиг максимума в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android