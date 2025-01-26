Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в «Асколи» — Никола Скира

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может вернуться в «Асколи». Об этом сообщает инсайдер и журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Итальянский специалист возглавлял «Асколи» с 12 марта по 26 сентября 2024 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала шесть побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Доменико Ди Карло, который сменил Карреру в должности главного тренера «Асколи» в сентябре 2024 года, был уволен после поражения от «Луккезе» (1:2) в пятницу, 24 января.

«Асколи» выступает в итальянской Серии C, третьем по значимости дивизионе. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 24 матчах.