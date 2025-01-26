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Фернандеш отреагировал на слова Аморима, допустившего, что этот «МЮ» — худший в истории

Фернандеш отреагировал на слова Аморима, допустившего, что этот «МЮ» — худший в истории
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал слова главного тренера команды Рубена Аморима, который после проигранного матча 22-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3) допустил, что нынешняя команда «красных дьяволов» является худшей в истории.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5'     1:1 Фернандеш – 23'     1:2 Митома – 60'     1:3 Рюттер – 76'    

«Я не хочу слышать, как тренер говорит определённые вещи о команде, потому что знаю: на самом деле он так не считает. Он сам сделал себя частью этого, поэтому тренер не может злиться или разочаровываться из-за чего-то подобного.

Когда Аморим говорит о худшей команде в истории «Манчестер Юнайтед», он имеет в виду наше положение [в чемпионате Англии]. Команда занимает худшую позицию, чем когда-либо. К сожалению, нужно смириться с этим, такова реальность. Мы уже давно в таком положении, хотя клубу здесь не место», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

После 22 туров АПЛ команда Аморима набрала 26 очков и занимает 13-е место.

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