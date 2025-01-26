Фернандеш отреагировал на слова Аморима, допустившего, что этот «МЮ» — худший в истории

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал слова главного тренера команды Рубена Аморима, который после проигранного матча 22-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:3) допустил, что нынешняя команда «красных дьяволов» является худшей в истории.

«Я не хочу слышать, как тренер говорит определённые вещи о команде, потому что знаю: на самом деле он так не считает. Он сам сделал себя частью этого, поэтому тренер не может злиться или разочаровываться из-за чего-то подобного.

Когда Аморим говорит о худшей команде в истории «Манчестер Юнайтед», он имеет в виду наше положение [в чемпионате Англии]. Команда занимает худшую позицию, чем когда-либо. К сожалению, нужно смириться с этим, такова реальность. Мы уже давно в таком положении, хотя клубу здесь не место», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

После 22 туров АПЛ команда Аморима набрала 26 очков и занимает 13-е место.

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