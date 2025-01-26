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Тарханов: если бы у «Ростова» не было замен для Глебова, его бы не продавали в «Динамо»

Тарханов: если бы у «Ростова» не было замен для Глебова, его бы не продавали в «Динамо»
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо». По словам Тарханова, «Ростов» не стал бы продавать игрока, если бы у клуба не было замен для футболиста.

«Глебов — усиление для «Динамо», ведь у команды есть проблемы с полузащитой. Он занимал ведущую позицию в «Ростове» — хорошо играет в обороне и поддерживает атаку, поэтому для ростовчан его уход — это минус. Но если динамовцы предлагают хорошие деньги, у ростовчан могут раскрыться другие игроки на этой позиции. Если бы у «Ростова» не было замен для Глебова, его бы не продавали», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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