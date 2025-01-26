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Булыкин — о Хлусевиче: всегда есть критика, когда футболист уходит из «Спартака»

Булыкин — о Хлусевиче: всегда есть критика, когда футболист уходит из «Спартака»
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциальном переходе правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в московское «Динамо».

«С защитниками всегда сложно решать вопрос покупки, потому что они могут не адаптироваться и совершать ошибки. А их ошибки видны, ведь после них сразу же забиваются голы. Если Хлусевич будет играть в «Динамо» хорошо, с мотивацией и желанием, то станет отменным трансфером. Хочется, чтобы были такие переходы, которые помогают футболу и игроку прогрессировать.

Всегда есть критика, когда футболист уходит из «Спартака» или переходит в стан красно-белых. Соболев — это недавний пример. Конечно, сначала болельщики воспринимают это очень эмоционально. Но если футболист показывает игрой и работой, что помогает клубу, его принимают как своего», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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