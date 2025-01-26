Ирисметов — о дебюте Хусанова за «Ман Сити»: было видно, что ошибка сразу на нём сказалась

Экс-футболист и бывший спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов отреагировал на дебют узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:1).

«Дебют чуть-чуть не удался — было видно, что ошибка сразу сказалась на Хусанове. Но Гвардиола на то и есть Гвардиола, что не заменил его до перерыва, а ещё дал немного поиграть. После голевой ошибки Хусанов немного растерялся, но потом пришёл в себя. При таком давлении играть сложно, всё-таки «Манчестер Сити» — это не «Ланс».

Оправдан ли риск? Гвардиола знает, что делает. Может, он его выпустил так рано из-за того, что у него не было выбора. Да и когда за такие деньги покупаешь игрока, знаешь, на что идёшь. Не думаю, что Хусанова это надломит — он парень молодой и сильный, впереди много матчей, где он сможет себя проявить. Мы верим в него, весь Узбекистан верит в него. Будем его поддерживать», — приводит слова Ирисметова Metararatings.

Напомним, Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» на встречу с «Челси». На четвёртой минуте защитник сбил атакующего хавбека «Челси» Коула Палмера, сорвав атаку соперника, за что получил жёлтую карточку. «Горожане» одержали победу в матче со счётом 3:1, а узбекистанский футболист сыграл 54 минуты.

20-летний защитник перешёл из «Ланса» в «Манчестер Сити» 20 января. В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.