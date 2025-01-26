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«Байер» может усилить состав защитником из Серии А — Романо

«Байер» может усилить состав защитником из Серии А — Романо
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29-летний центральный защитник «Ромы» Марио Эрмосо хочет перейти в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на следующей неделе между клубами состоятся переговоры о стоимости трансфера испанского футболиста. Подчёркивается, что Эрмосо хочет покинуть «Рому», поскольку получает недостаточное количество игрового времени.

Эрмосо стал футболистом римского клуба в минувшем сентябре. Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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