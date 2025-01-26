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Экс-игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в клуб МЛС — Богарт

Экс-игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может перейти в клуб МЛС — Богарт
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Бывший нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, ныне играющий за греческий «Арис», может стать футболистом «Спортинг Канзас-Сити», который выступает в МЛС. Об этом сообщает журналист Том Богарт в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, американский клуб близок к подписанию российского футболиста. «Спортинг Канзас-Сити» может приобрести Сулейманова за $ 5 млн.

Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с греческим клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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