Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: Глебов принесёт пользу «Динамо» в борьбе за чемпионство

Дмитрий Булыкин: Глебов принесёт пользу «Динамо» в борьбе за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Положительно оцениваю возможный трансфер Глебова в «Динамо». Это хороший футболист, который принесёт пользу топ-клубу в борьбе за чемпионство в РПЛ. Другой момент — «Ростов» получит хорошие деньги за этот переход. Так и функционирует футбол. Клубы поменьше продают своих футболистов в большие клубы. Я вижу в этом трансфере пользу для всех. Хочется, чтобы было больше таких футбольных трансферов. Думаю, «Ростов» компенсирует уход Глебова. Команда не борется за высокие места, поэтому Данил не станет для них потерей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

Материалы по теме
Тарханов: если бы у «Ростова» не было замен для Глебова, его бы не продавали в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android