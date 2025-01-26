Дмитрий Булыкин: Глебов принесёт пользу «Динамо» в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Положительно оцениваю возможный трансфер Глебова в «Динамо». Это хороший футболист, который принесёт пользу топ-клубу в борьбе за чемпионство в РПЛ. Другой момент — «Ростов» получит хорошие деньги за этот переход. Так и функционирует футбол. Клубы поменьше продают своих футболистов в большие клубы. Я вижу в этом трансфере пользу для всех. Хочется, чтобы было больше таких футбольных трансферов. Думаю, «Ростов» компенсирует уход Глебова. Команда не борется за высокие места, поэтому Данил не станет для них потерей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.