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Мбаппе высказался о борьбе с Левандовским в гонке бомбардиров Ла Лиги

Мбаппе высказался о борьбе с Левандовским в гонке бомбардиров Ла Лиги
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Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал своё положение в гонке бомбардиров испанского чемпионата после хет-трика в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

«Винисиус и Родриго хотят помочь мне стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Это было бы очень хорошо, но и я должен помочь им и всей команде. Больше всего мы хотим, чтобы «Реал» побеждал.

Если я стану лучшим бомбардиром, отлично, я уже был им много раз в своей карьере, но счастливее меня делают титулы. В конце концов, победа в Ла Лиге — это самое главное», — приводит слова Мбаппе AS.

После данного матча в активе французского футболиста в текущем сезоне Примеры стало 15 голов. Он по-прежнему находится на второй строчке бомбардирского списка, опережая идущего третьим Рафинью из «Барселоны» на четыре мяча.

Лидером остаётся нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски: в его активе 16 голов. Таким образом, отставание Мбаппе от поляка составляет всего один мяч.

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