Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: для Хлусевича переход в «Динамо» — хороший вариант развития событий

Тарханов: для Хлусевича переход в «Динамо» — хороший вариант развития событий
Комментарии

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в московское «Динамо».

«Для Хлусевича переход в «Динамо» — хороший вариант развития событий, ведь он не играет в «Спартаке». Самое главное, чтобы он регулярно появлялся на поле в составе динамовской команды. Даниил играл в составе красно-белых, но не был стабильным, и я его редко видел. Однако у «Динамо» есть проблемы с обороной, поэтому они подписывают Хлусевича», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Булыкин — о Хлусевиче: всегда есть критика, когда футболист уходит из «Спартака»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android