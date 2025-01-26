Тарханов: для Хлусевича переход в «Динамо» — хороший вариант развития событий

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в московское «Динамо».

«Для Хлусевича переход в «Динамо» — хороший вариант развития событий, ведь он не играет в «Спартаке». Самое главное, чтобы он регулярно появлялся на поле в составе динамовской команды. Даниил играл в составе красно-белых, но не был стабильным, и я его редко видел. Однако у «Динамо» есть проблемы с обороной, поэтому они подписывают Хлусевича», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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