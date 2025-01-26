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Киммих — об интересе «Реала» к нему: не могу комментировать новости каждые три дня

Киммих — об интересе «Реала» к нему: не могу комментировать новости каждые три дня
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Правый защитник «Баварии» Йозуа Киммих отреагировал на информацию об интересе мадридского «Реала» к нему, а также о переговорах по продлению его контракта с мюнхенским клубом.

«Честно говоря, не могу сообщать последние новости [о своём будущем] каждые три дня. В какой-то момент новости появятся, но не собираюсь комментировать их каждые три дня», — приводит слова Киммиха Bild.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что немецкий футболист рассматривает «Королевский клуб» в качестве привлекательного варианта для продолжения карьеры и считает, что, в то время как он выступает за него, есть высокие шансы победить в Лиге чемпионов. Контракт Киммиха с «Баварией» заканчивается грядущим летом.

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