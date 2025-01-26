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Наумов: у «Динамо» крайние защитники — проблемные позиции, Хлусевич будет там играть

Наумов: у «Динамо» крайние защитники — проблемные позиции, Хлусевич будет там играть
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в московское «Динамо».

«Для Хлусевича переход в «Динамо» — хороший выход. Однако я читал, что он недоволен таким возможным трансфером, ведь там будет меньше зарплата. Думаю, в такой ситуации Даниилу нужно соглашаться с теми условиями, которые предлагает «Динамо» на этот сезон.

Видно, что Станкович не рассчитывает на Хлусевича в «Спартаке». Нет никакого смысла сидеть из-за денег на лавке, ведь ты потеряешь гораздо больше. А у «Динамо» крайние защитники — проблемные позиции, поэтому Хлусевич там будет играть и наберёт форму. А мы помним, как он умеет играть, ведь Даниил выступал в сборной России. Это хороший трансфер для динамовцев», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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