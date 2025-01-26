Президент «Реала» решил не вести переговоры о продаже Винисиуса до 2027 года — Sport.es

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не желает вести переговоры о трансфере крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора до 2027 года, когда у футболиста закончится контракт, об этом сообщает Sport.es. Ранее СМИ сообщали, что саудовские клубы готовы предложить 24-летнему футболисту зарплату в размере € 350 млн.

По информации источника, ключевой момент для определения будущего Винисиуса в «Королевском клубе» настанет грядущим летом, когда стороны намерены обсудить пролонгацию его трудового соглашения. Перес хочет, чтобы бразильский футболист подписал новый контракт, рассчитанный до 2029 года. Сам Винисиус хочет продолжить карьеру в «Реале», однако понимает, что в испанском гранде ему не смогут заплатить деньги, предлагаемые в Саудовской Аравии.

Сколько зарабатывают футболисты: