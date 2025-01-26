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Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер может перейти в клуб МЛС — Footmercato

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер может перейти в клуб МЛС — Footmercato
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Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер, права на которого принадлежат «РБ Лейпциг», ведёт переговоры с «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, пока неизвестно, произойдёт трансфер в текущее трансферное окно или переход состоится летом.

Тимо Вернер является воспитанником немецких «Штенхельда» и «Штутгарта». Летом 2016 года он перебрался в «РБ Лейпциг», а через четыре года перешёл в «Челси». Однако его карьера в Англии тогда не задалась, и через два года Тимо вернулся обратно. В январе 2024 года Вернер перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона, в мае контракт был продлён ещё на один сезон.

В текущем сезоне Тимо Вернер провёл за «Тоттенхэм» 26 встреч. В них он забил один мяч и сделал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 15 млн.

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