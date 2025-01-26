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Николай Наумов: Карпин отпускает Глебова в «Динамо», скрипя зубами

Николай Наумов: Карпин отпускает Глебова в «Динамо», скрипя зубами
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Если Бителло уходит, трансфер Глебова является хорошим для «Динамо». Глебов — футболист, который даёт очень большой объём. Для «Динамо» это невероятно важно, ведь у них сильная атака, а объём Данила очень поможет в центре поля. Это хороший переход для динамовцев и Глебова, ведь это «Динамо», а не «Ростов».

Для ростовчан уход Глебова — большая потеря, которую сложно компенсировать. Даже не знаю, за счёт кого «Ростов» сможет заменить Данила, но Карпин — опытный тренер, который найдёт выход. Думаю, Валерий Георгиевич отпускает Глебова в «Динамо», скрипя зубами. Карпин не хочет ухода Данила, ведь он — капитан и заводила. Но когда футболист хочет уйти, а предложение выгодное для клуба и игрока, его нет смысла держать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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