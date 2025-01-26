Вальверде оценил игровую форму Мбаппе после хет-трика француза в ворота «Вальядолида»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался об игровой форме нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе после матча 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (0:3), в котором французский футболист забил три мяча.
«[Форма Мбаппе] потрясающая. Мы всегда доверяли ему и старались помочь. Ему комфортно в команде, он счастлив здесь. Я очень рад за него», — приводит слова Вальверде Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.
Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге:
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