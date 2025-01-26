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Вальверде оценил игровую форму Мбаппе после хет-трика француза в ворота «Вальядолида»

Вальверде оценил игровую форму Мбаппе после хет-трика француза в ворота «Вальядолида»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался об игровой форме нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе после матча 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (0:3), в котором французский футболист забил три мяча.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30'     0:2 Мбаппе – 57'     0:3 Мбаппе – 90+1'    
Удаления: Мартин – 90' / нет

«[Форма Мбаппе] потрясающая. Мы всегда доверяли ему и старались помочь. Ему комфортно в команде, он счастлив здесь. Я очень рад за него», — приводит слова Вальверде Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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