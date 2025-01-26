Фернандеш: нужно иметь яйца, чтобы играть в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметил важность наличия мужества у футболистов, выступающих в составе «красных дьяволов».

«Реальность такова: для того, чтобы играть в «Манчестер Юнайтед», нужно иметь яйца. Необходимо чувствовать, что в каждый момент каждой игры есть шанс вернуться на те позиции, на которых мы заслуживаем находиться.

К сожалению, в нынешнем сезоне у нас было слишком много взлётов и падений. Каждый раз, когда, как казалось, мы достигали цели, снова получали удары и падали», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

После 22 туров АПЛ команда Аморима набрала 26 очков и занимает 13-е место.

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