Винисиус отреагировал на хет-трик Мбаппе в матче «Реала» с «Вальядолидом»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в своих социальных сетях прокомментировал хет-трик своего одноклубника Килиана Мбаппе в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).

Бразильский футболист сделал репост видео, на котором Мбаппе празднует третий гол в ворота «Вальядолида», и подписал: «3x! Мне нравится это празднование».

Мбаппе заключил контракт с мадридским клубом прошлым летом, покинув «ПСЖ» в статусе свободного агента. С тех пор, выступая за «Королевский клуб», Килиан провёл 31 матч во всех соревнованиях и отметился 21 голом. Также на его счету три результативные передачи.