Винисиус отреагировал на хет-трик Мбаппе в матче «Реала» с «Вальядолидом»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в своих социальных сетях прокомментировал хет-трик своего одноклубника Килиана Мбаппе в матче 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0).
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 30' 0:2 Мбаппе – 57' 0:3 Мбаппе – 90+1'
Удаления: Мартин – 90' / нет
Бразильский футболист сделал репост видео, на котором Мбаппе празднует третий гол в ворота «Вальядолида», и подписал: «3x! Мне нравится это празднование».
Мбаппе заключил контракт с мадридским клубом прошлым летом, покинув «ПСЖ» в статусе свободного агента. С тех пор, выступая за «Королевский клуб», Килиан провёл 31 матч во всех соревнованиях и отметился 21 голом. Также на его счету три результативные передачи.
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