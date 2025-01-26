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«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Исаком, игрок интересен «Барселоне» — The Telegraph

«Ньюкасл» хочет продлить контракт с Исаком, игрок интересен «Барселоне» — The Telegraph
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«Ньюкасл» намерен пролонгировать трудовое соглашение с 25-летним центральным нападающим Александером Исаком, заканчивающееся летом 2028 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» не планируют продавать шведского футболиста ни за какие деньги. Переговоры о новом контракте Исака назначены на конец сезона.

Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Арсенала», «Ливерпуля».

Нападающий выступает в составе «Ньюкасла» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Исак принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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