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«Динамо» подтвердило, что Бителло присоединился к клубу на сборах в Катаре

«Динамо» подтвердило, что Бителло присоединился к клубу на сборах в Катаре
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Атакующий полузащитник «Динамо» Бителло прибыл в расположение бело-голубых, находящихся на сборах в Катаре и приступил к тренировкам. Об этом информирует телеграм-канал московского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Ранее 25-летний футболист не прибыл на сборы «Динамо» после отпуска и остался в Бразилии. В СМИ появлялась информация, что Бителло намерен покинуть российский клуб. Отмечалось, что несколько предложений по полузащитнику сделал «Ботафого». При этом «Динамо» направило заявление в бразильские клубы с уведомлением, что клуб не давал разрешения на переговоры с полузащитником. Контракт Бителло с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

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